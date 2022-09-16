Самарканд, Узбекистан, 16 сентября, 2022, 19:34 — ИА Регнум. Евросоюз сам виноват в возникшем продовольственном кризисе в мире. Об этом 16 сентября заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам заседания совета глав государств — членов ШОС.

Kremlin.ru Владимир Путин

«А как же беднейшие страны мира? Как же риторика о том, что все наши усилия совместные должны быть направлены на предотвращение голода в этих беднейших странах. Это что, всё блеф? Только для того, чтобы решить свои эгоистические задачки и проблемки? Которые созданы ими же самими, их собственными руками: и в области продовольственного снабжения, и в области энергетики», — заявил Путин.

«Насоздавали проблем, а теперь решают их за чужой счёт. Ну это просто безобразие! Ну, надеюсь, что здравого смысла, в конце концов, хватит и у наших коллег в Еврокомиссии, чтобы исправить эту ошибку — будем считать, что это ошибка, недоразумение, — и принять правильно решение», — продолжил он.