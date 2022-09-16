Москва, , 19:31 — REGNUM Курсы доллара и евро укрепились по отношению к рублю на торгах в пятницу, 16 сентября, но не смогли отыграть снижение за неделю. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Доллар и евро Дарья Антонова © ИА REGNUM

К завершению торгов в 19:00 курс доллара расчётами на «завтра» составил 60,28 рубля, что на 48 копеек выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

В свою очередь курс евро за день поднялся на три копейки и к закрытию составил 59,81 рубля.

В целом же по итогам рабочей недели курс доллара на Московской бирже опустился на 32 копейки, курс евро упал на 1 рубль 16 копеек.