Подгорица, , 19:28 — REGNUM В черногорских СМИ стали появляться публикации с призывами к правительству не отказываться от программы получения гражданства Черногории за инвестиции 31 декабря 2022 года. По мнению экспертов, прогрмма должна продолжаться еще как минимум год.

Черногория Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Программа оказалась отличным стимулом для развития Черногории, особенно ее северной части, где за счет инвестиций, привлеченных в рамках программы экономического гражданства, было построено более 15 новых отелей. Десять из этих отелей расположены в горнолыжных центрах на горе Беласица в Колашине, которые, как ожидается, будут готовы принять первых гостей уже через год. В государственный фонд развития влили десятки миллионов евро. Для экономики, основанной на услугах, такой как черногорская, это очень важно», — отмечается в статье на портале cdm. me

Авторы указывают на тяжелое финансовое положение Черногории в кризис и отмечают, что прогнозы роста экономики снизились до 3,6%.

Несмотря на опасения Еврокомиссии, некоторые страны региона все еще готовятся к запуску собственных программ экономического гражданства, а Албания уже находится на завершающей стадии, поскольку уже приняла закон, утверждающий эту программу.

Турция и Греция — страны, которые предлагают аналогичные программы — также увеличили минимальный порог инвестиций до 400 000 долларов США и 500 000 евро соответственно, что делает программу экономического гражданства Черногории весьма конкурентоспособной. Если программа будет одобрена для продолжения, у нее будут большие шансы на успех, отмечается в статье.

Главным противником этой программы, напомним, является Еврокомиссия, так как видит тут проблему непрозрачности и невозможности отследить происхождение капиталов.