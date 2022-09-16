Подгорица, 16 сентября, 2022, 19:28 — ИА Регнум. В черногорских СМИ стали появляться публикации с призывами к правительству не отказываться от программы получения гражданства Черногории за инвестиции 31 декабря 2022 года. По мнению экспертов, прогрмма должна продолжаться еще как минимум год.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Черногория

«Программа оказалась отличным стимулом для развития Черногории, особенно ее северной части, где за счет инвестиций, привлеченных в рамках программы экономического гражданства, было построено более 15 новых отелей. Десять из этих отелей расположены в горнолыжных центрах на горе Беласица в Колашине, которые, как ожидается, будут готовы принять первых гостей уже через год. В государственный фонд развития влили десятки миллионов евро. Для экономики, основанной на услугах, такой как черногорская, это очень важно», — отмечается в статье на портале cdm. me

Авторы указывают на тяжелое финансовое положение Черногории в кризис и отмечают, что прогнозы роста экономики снизились до 3,6%.

Несмотря на опасения Еврокомиссии, некоторые страны региона все еще готовятся к запуску собственных программ экономического гражданства, а Албания уже находится на завершающей стадии, поскольку уже приняла закон, утверждающий эту программу.

Турция и Греция — страны, которые предлагают аналогичные программы — также увеличили минимальный порог инвестиций до 400 000 долларов США и 500 000 евро соответственно, что делает программу экономического гражданства Черногории весьма конкурентоспособной. Если программа будет одобрена для продолжения, у нее будут большие шансы на успех, отмечается в статье.

Главным противником этой программы, напомним, является Еврокомиссия, так как видит тут проблему непрозрачности и невозможности отследить происхождение капиталов.