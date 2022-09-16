Самарканд, Узбекистан, 16 сентября, 2022, 19:32 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин предложил подождать окончания так называемой «наступательной операции», заявленной в Киеве. Об этом он заявил журналистам 16 сентября в Самарканде на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Иван Шилов ИА REGNUM Путин и Донбасс

«Киевские власти объявили активную наступательную операцию — вот и посмотрим, чем она у них закончится», — сказал Владимир Путин.

Напомним, киевские власти и западные СМИ активно пропагандируют «успехи» контрнаступления ВСУ, начало которого было объявлено в конце августа.

На сегодняшний день формирования киевского режима смогли занять Изюмский район Харьковской области, откуда отошли российские войска и Народная милиция Донбасса.

Попытки ВСУ наступать на Херсон жестко блокированы на реке Ингулец.