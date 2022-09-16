Самарканд, Узбекистан, , 19:25 — REGNUM Российские войска продолжают последовательно выполнять цели специальной военной операции. Об этом 16 сентября заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам заседания совета глав государств-членов ШОС.

Владимир Путин Kremlin.ru

«План корректировке не подлежит. Генеральный штаб по ходу операции принимает оперативные решения: что-то считается ключевым, основной целью, — а основной целью является у нас освобождение всей территории Донбасса. Эта работа продолжается, несмотря на вот эти попытки контрнаступления ВСУ», — заявил Путин.

Президент отметил, что наступательные операции СВО «идут небольшим темпом, но последовательно и постепенно российская армия занимает новые и новые территории».