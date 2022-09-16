Санкт-Петербург, 16 сентября, 2022, 20:41 — ИА Регнум. Учёные Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) в рамках выставки-конференции Offshore Marintec Russia-2022 (OMR-2022) на площадке «Экспофорум» в Санкт-Петербурге поделились своим опытом гидрометеорологического обеспечения работ в северных широтах. Об этом сегодня, 16 сентября, сообщает пресс-служба ААНИИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

«Самый правильный путь — познание природы Арктики. Наш институт более 100 лет изучает климатические изменения этого региона — природа бесконечна в плане познаний. Но кроме эмпирических целей, сегодня перед нами стоит масштабная задача — превратить СМП в круглогодичную магистраль. И это требует проведения масштабной научной работы», — отметилИгорь Ашик, заместитель директора по научной работе ААНИИ.

В рамках дискуссии учёными из Арктического и антарктического научно-исследовательского института были представлены методы составления краткосрочных и долгосрочных ледовых прогнозов, модель эволюции ледяного покрова, программа «Айсберг-2» и программа ледового авторутинга, созданные сотрудниками института.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в Санкт-Петербурге дан старт работе международной выставки и конференции по судостроению и разработке высокотехнологичного оборудования для освоения Арктики и континентального шельфа Offshore Marintec Russia 2022 (OMR). Петербург представляют предприятия и учебные заведения города, которые участвуют в Арктической программе, среди которых судостроительные верфи и компании, производящие оборудования для освоения Арктики и континентального шельфа.

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