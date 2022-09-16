Подгорица, 16 сентября, 2022, 19:19 — ИА Регнум. Правительство Черногории на заседании 16 сентября приняло комплекс мер экономии электроэнергии для муниципальных образований, госорганов и домохозяйств.

Дарья Антонова ИА REGNUM Нет электричества

«Органы местного самоуправления должны сократить уличное освещение, установленное на улицах, скверах, в парках, спортивных площадках и других объектах, до минимального уровня, обоснованного безопасностью; по возможности ограничить или сократить работу освещения рекламных щитов и световой рекламы; по возможности ограничивать работу прожекторов на спортивных и иных мероприятиях с тенденцией к организации спортивных мероприятий в дневное время; срочно перейти на светодиодное освещение», — рекомендует правительство.

Предлагаемая рекомендация для органов государственного управления, местного самоуправления, государственных предприятий обеспечить отключение освещения в нерабочее время в помещениях, где никто не находится; обогрев помещений должен быть с достижением температуры не выше 20 °С, за исключением больниц, учреждений социальной защиты населения, детских садов и школ, замена ртутных ламп на светодиоды и другие меры.

Домохозяйствам и офисам предписано выключать освещение, когда в комнате никого нет; пользоваться лестницей вместо лифта; распечатывать только необходимые документы в необходимом количестве экземпляров и выключать все компьютеры, принтеры и другие устройства после окончания работы.

Термостат бойлера в домах рекомендуют установить не выше 60°C; холодильник — не выше 4 градусов, использовать посудомоечную машину и стиральную машину только тогда, когда они заполнены, не пользоваться сушильными машинами и так далее.