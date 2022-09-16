16 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

Ксаверий де Местр, , 19:15 — REGNUM Вице-президент США Камала Харрис заявила, что осаждаемая нелегалами южная граница страны «безопасна» и что главным приоритетом для администрации президента Джо Байдена является проведение массовой амнистии для тех, кто незаконно пробрался в Штаты.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я думаю, что нет никаких сомнений в том, что мы должны сделать то, о чем президент и я попросили Конгресс. Это была наша первая просьба: принять законопроект об упрощении получения гражданства. Граница охраняется, но иммиграционная система сломана, в частности, это было сделано за последние четыре года до нашего прихода, и ее необходимо исправить», — заявила Харрис во время интервью в программе «Встреча с прессой» (Meet the Press).

Несколько минут спустя она подчеркнула, что Байден считает важным упростить путь к гражданству для тех, кто уже пробрался в страну нелегально, отметив, что это касается «миллионов людей», прибывших из стран Латинской Америки.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Политика открытых границ всегда была долгосрочным планом Демпартии по увеличению своей базы избирателей. Если республиканцы не потратят миллионы долларов на рекламу, чтобы просветить общественность, управление страной неизбежно превратится в однопартийную нацию, как в Китае. Почему? Потому что основные СМИ уже функционируют как современный эквивалент оруэлловского Министерства правды. Они никогда не будут сообщать факты, только линию партии», — пишет nondealingdesktrader.

«Вы правы. Иммиграционная система не нуждается в исправлении, закон и директивы должны исполняться. Демократы этим сознательно пренебрегают ради политической выгоды», — отвечает CaliforNIA1.

«Не забывайте, что нелегалы учитываются при переписи населения, поэтому могут увеличить число представителей штата в палате представителей, даже если они не могут легально голосовать. Так что польза демократам от них есть, даже если они никогда не станут гражданами. И в любом случае мы все знаем, что многие из них уже голосуют», — подсказывает PeterLong.

«О нет, теперь это их главный приоритет. Борьба с инфляцией также была их главным приоритетом, и посмотрите, как хорошо они с этим справляются», — отмечает Biden=Fascist.

«У них высший приоритет все, кроме американцев. США обречены», — указывает law_abiding_citizen969.

«План должен заключаться в том, чтобы они вернулись в свои страны и начали юридический процесс там, как законные иммигранты. Это не такая уж сложная для понимания концепция, но у неряхи Джо Байдена не хватает мозгов, чтобы понять ее», — подчеркивает captainsanity.

Байден. Апокалиптика Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«То, как работает иммиграционная система, в значительной степени связано с триллионным государственным долгом. Это сломало нашу систему медицины и образования до такой степени, что обе они превратились в посмешище. Нельзя позволять тем, кто ничего не вносит, получать так много. Я знаю, что это звучит холодно, но это простой факт», — комментирует isthisreal.

«Байден повысил цены на топливо так же, как Обама повысил цены на здравоохранение», — вспоминает boxcar84our755.

«Если вы находитесь в городе и идете в любую окружную больницу, то попадаете в 6-й мир, третий мир намного лучше», — отвечает retiredat444.

«Более миллиарда человек хотят иммигрировать в США, большинство из них не имеют ни образования, ни навыков, ни профессий, но имеют множество различных проблем. Наша инфраструктура, школьная система, жилье, здравоохранение не в состоянии сейчас поддерживать наше население. Готовы ли мы превратить нашу страну в страну третьего мира? Или наша элита думает, что будущее их и их детей обеспечено?» — недоумевает kolv91.

Напомним, что Демпартия вносила три предложения по поводу амнистии для нелегалов, но все три были отклонены парламентарием Сената США. После этого демократы отложили планы проведения массовой амнистии, однако если они выиграют Конгресс по итогам промежуточных выборов в этом ноябре, то их энтузиазм, скорее всего, возобновится.