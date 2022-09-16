16 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

Ксаверий де Местр, , 19:50 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена собирается проанализировать «возможность судебного разбирательства» против губернаторов нескольких республиканских штатов, которые перевозят нелегалов в дорогие города, чтобы обратить внимание мэров-демократов и самого Байдена на последствия миграционного кризиса.

Поток мигрантов Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что 16 сентября Белый дом проведет встречу с участием представителей министерств внутренней безопасности, чтобы обсудить пограничные вопросы на фоне рекордного числа мигрантов, незаконно въезжающих в страну.

Встреча проводится на фоне того, как 15 сентября губернатор Флориды Рон Десантис отправил два чартерных самолета с мигрантами на богатый массачусетский остров Мартас-Винъярд. При этом ранее в течение нескольких месяцев губернатор Техаса Грег Эбботт и губернатор Аризоны Дуг Дьюси отправляли автобусы с мигрантами в Нью-Йорк, Чикаго и Вашингтон. Эбботт также отправил два автобуса с мигрантами в дом вице-президента Камалы Харрис в Вашингтоне.

В ответ Байден заявил, что республиканцы якобы используют мигрантов в качестве «реквизита» в своих «политических уловках», которые подвергают опасности семьи мигрантов. Отметим, что в действительности опасности подвергает мигрантов именно миграционная политика Байдена, которая привела к развитию бизнеса картелей, наркоторговле, продаже людей, насилию и смертям несовершеннолетних, совсем маленьких нелегалов на границе.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«В суде администрации Байдена придется объяснить, почему они не обеспечивают соблюдение пограничных/иммиграционных законов», — пишет hope365.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Очевидно, что картель проник в наше правительство!» — восклицает kelleylv928.

«А как насчет северной границы? О да, Канада имеет право следить за тем, чтобы все были привиты и имели надлежащие документы», — отмечает DeathXIII.

«Меня всегда удивляло, почему нет судебных исков от членов семей, потерявших близких из-за контрабанды на южной границе. Также существует эпидемия наркотиков, ввозимых членами банд через открытую границу, почему семьи не обращаются с коллективными исками?» — недоумевает rogerramjet222.

«Конечно, это Десантис и Эбботт используют несколько тысяч нелегалов, чтобы сделать давно назревшее дело, в то время как демократы использовали миллионы нелегалов для получения голосов и изменения лица нашей нации на протяжении десятилетий», — указывает Sedona-USA.

«В пределах Америки у нас нет границ. Каждый житель США может свободно перемещаться между штатами, находясь здесь на законных основаниях. Проблема в том, что это не относится к южной границе. Она требует наличия паспорта и прохождения через нее законным путем. Если кто и нарушает законы, так это нынешний президент Соединенных Штатов Америки. Вы можете спорить сколько угодно, но у нас есть законы, которые не соблюдаются этой администрацией, и Америка падет из-за этого. Южные штаты не должны разоряться из-за того, что федеральное правительство не хочет следовать никаким законам», — подчеркивает MW888.

«Будем надеяться, что Десантис и Эббот отправят несколько сотен нелегалов к дому Обамы. Лол», — пишет Trump_The_Savior_2024.

Грег Эбботт Jay Godwin

«Администрация Байдена неоднократно говорила нам, что граница охраняется и никакого кризиса нет. Теперь они собираются подать в суд на губернаторов за то, что те помогают рассеивать мигрантов по другим районам? Почему это только Техас и Аризона должны нести ответственность за всех этих мигрантов?» — спрашивает Boneman71.

«Они пытаются превратить красные штаты в синие с точки зрения количества голосов избирателей. В этом смысл всего мероприятия», — объясняет viking17 246.

«Если нет закона, запрещающего губернаторам делать это, они, демократы, просто придумают его. Забавно, что демократы начали заботиться об этом только тогда, когда республиканцы стали отправлять нелегалов в невероятно богатые районы», — комментирует TheDevil_MadeMeDoIt.

«Вот именно! О, они проводят встречу, чтобы обсудить кризис, который они создали. Все эти проблемы были созданы администрацией Байдена. Просто удивительно», — отвечает USABuilt.

«Им не нужен закон. Они пошлют ФБР порыться в доме Десантиса и посмотреть, какой компромат они могут найти», — предполагает g. h. m.

«Вы понимаете, что крах близок, когда американский президент готов подать в суд на американских губернаторов за попытку справиться с кризисом, который создал Белый дом. Такое нельзя выдумать — американский президент хочет подать в суд, чтобы нелегалы продолжали нарушать закон. Удивительно», — рассуждает smart•black•female.