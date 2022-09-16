16 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

Джозеф Тёрнер, , 19:46 — REGNUM Анализ правомерности расследования ФБР о якобы сотрудничестве Москвы и Республиканской партии, проводимый американским адвокатом Джоном Даремом, является «одой из самых важных попыток» восстановления прозрачности в правительстве США. В интервью для Fox News Дарем рассказал, что добытая им новая информация «капля за каплей» разоблачает правонарушения и коррупцию демократов.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, что ранее на этой неделе Дарем со ссылкой на новые документы сообщил, что ФБР заплатило гражданину России Игорю Данченко, чтобы он стал конфиденциальным источником для бюро с января 2017 года по октябрь 2020 года. Именно Данченко являлся «русским источником» в печально известном антитрамповском досье Стила. В прошлом году Дарем предъявил Данченко пять обвинений в даче ложных показаний ФБР.

«Капля за каплей поступающая из расследования Дарема порочащая информация обнажает неоспоримую истину: демократы и контролируемое демократами правительство виновны во всем, в чем они обвиняют президента Трампа. Очевидно, что наше правительство подводит нас, институты скомпрометированы партизанами и активистами», — прокомментировала расследование пресс-секретарь Трампа Тейлор Будович.

Американские интернет-пользователи обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

«В конце концов, правда всегда поднимается наверх. Иногда на это уходят годы. Сейчас Трамп раскрывает, как ФБР и Минюст продолжают оставаться болотом и выгребной ямой. Конгресс скоро проведет заседания комитетов по реорганизации ФБР и Минюста. Пришло время осушить эти болота и залить их свежей водой. Спасибо Трампу!» — восклицает Truthbeknown1776.

«Мой вопрос к Дарему: будем ли мы все живы к тому времени, когда закончится это расследование?» — спрашивает starcrafter.

Джон Дарем Justice.gov

«Да, потому что оно уже практически закончено», — указывает rodneyjohnson.

«И до сих пор… НИЧЕГО не случилось с виновными», — негодует realdeal725.

«Судебные доказательства ранее выявили, что Хиллари инициировала всю эту ложь. Всех свидетелей против Трампа подкупили. Россия тут ни при чём», — отмечает Glock0066.

«Мы ГОД ждем, когда уже польется дождь, а не капли какой-то информации», — негодует jollyrancher.10.

«Демократы не оставят Трампа в покое. Они просто не могут смириться с тем, что половина страны не согласна с их политикой. Даже после фальсификации выборов 2020 года демократы не могли поверить, что Трамп получил 74 миллиона голосов. Они так плакали по этому поводу, что я подумал, что они вновь попытаются свалить вину за это на русских», — рассуждает gspears.

«Демократы, которые лгали ФБР, не боятся Дарема. Два года медленной игры в его расследование — и никаких результатов. Нам нужны уголовные процессы, тюремные приговоры и разоблачители, которые набросятся на Обаму и Клинтон. Нам нужна справедливость», — просит ch3k. ur. r3ality.

«Трамп должен подать иск на миллиард долларов против демократов и ФБР. Они жулики», — указывает ronfish.

Напомним, что экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон лично одобрила в 2016 г., во время предвыборной гонки, распространение в СМИ информации о якобы связях между Дональдом Трампом (ее оппонентом на выборах) и российским «Альфа-банком». Об этом заявил Робби Мук — экс-менеджер предвыборного штаба Клинтон.

После этого Трамп заявил, что разоблачение пропаганды о его связях с Россией является «одним из величайших политических скандалов в истории» и что он «никогда» не сможет полностью вернуть свою «репутацию».

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