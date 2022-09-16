Осло, 16 сентября, 2022, 20:36 — ИА Регнум. Норвежское правительство усилит свои вооружённые силы почти на 300 млн долларов. Эта мера была объявлена ранее в ответ на изменение ситуации в политике безопасности после начала специальной военной операции. Об этом сообщает норвежское информационное агентство High North News.

PRT Meymaneh Норвежские солдаты на боевой позиции

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Норвежское издательство приводит сообщение министерства обороны страны, которое сообщает о мерах, принятых из-за ситуации с безопасностью в Европе и положения в оборонном секторе. Таким образом, правительство Норвегии выделило 300 млн долларов США на немедленное усиление вооружённых сил. Это затронет несколько важных областей, таких, как присутствие, готовность, сотрудничество, оперативность, выносливость и ситуационная осведомленность. Планируется также нарастить активность и улучшить способность проведения операций в Арктике, что повлечёт за собой больше плаваний судов военно-морского флота и увеличение военных учений для армии и ополчения. Норвегия укрепит сотрудничество с союзниками и партнёрами Северных стран. Кроме того, будет закуплено большое количество боеприпасов. Вооруженные силы заявляют, что деньги будут потрачены на устранение некоторых пробелов в компетентности в структуре своих сил.

«Нам нужно больше присутствовать на севере, иначе это сделают другие», — сказал статс-секретарь минобороны Норвегии Бент-Йоаким Бентцен.

В последнее время всё больше внимания уделяется сотрудничеству между родами войск, особенно между военно-воздушными силами и военно-морским флотом. Также было налажено тесное и расширенное сотрудничество и обучение со Швецией и Финляндией в области авиации. Кроме того, были проведены крупные совместные интеграционные тренировки с НАТО в ближайших районах Норвегии.

Как сообщало ИА REGNUM, Дания инвестирует 40 миллиардов крон (6 млрд долларов — прим. ИА REGNUM) в военно-морской флот Дании на фоне специальной военной операции.

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