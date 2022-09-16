Самарканд, Узбекистан, 16 сентября, 2022, 19:13 — ИА Регнум. Киевские власти объявили о том, что проводят контрнаступательную операцию, в России с интересом посмотрят на ход её проведения. Об этом 16 сентября заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам заседания совета глав государств-членов ШОС.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Киевские власти уже объявили о том, что они начали и проводят активную контрнаступательную операцию. Посмотрим, как она будет (проходить), чем она закончится», — заявил Путин.