Вашингтон, 16 сентября, 2022, 19:09 — ИА Регнум. Подписчики американской модели Ким Кардашьян подали на неё в суд из-за фальшивого конкурса, который она провела в соцсетях. Об этом пишет портал Page Six.

Цитата из видеоинтервью Ким Кардашьян

По данным источника, в 2020 году знаменитость на своей странице в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разыграла ряд дорогостоящих призов, однако никто из победителей в лотерее от Кардашьян так ничего и не получил. Теперь подавшие иск требуют от модели $40 млн в качестве компенсации.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, музыкант Ray J (Уильям Рэй Норвуд) пригрозил судом своей бывшей девушке Ким Кардашьян. По словам артиста, секс-видео с участием его и Кардашьян не было слито случайно, а являлось пиар-ходом, придуманным Крис Дженнер, матерью модели.