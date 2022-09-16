Москва, , 19:08 — REGNUM Жители России должны понять, что коллективный Запад ведет войну против каждого из них. Об этом 16 сентября заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Россия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, войну против России ведет не б. УССР, а весь коллективный Запад, желая уничтожить саму русскую цивилизацию.

«Вся Россия должна понять, что идет война против нашей русской культуры, нашей цивилизации. Поймите, что не удастся отсидеться никому. Против нас не нацистская [б. УССР], а весь кусочек «цивилизованного рейха» воюет», — сказал Стремоусов.

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