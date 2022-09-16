Вашингтон, 16 сентября, 2022, 19:12 — ИА Регнум. Федеральный суд США приговорил к пожизненному заключению мексиканского наркобарона Хорхе Эдуардо Санчеса за торговлю наркотиками в Соединенных Штатах, сообщает 16 сентября Reuters со ссылкой на министерство юстиции.

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Известный по прозвищу «Эль Косс» наркобарон возглавлял картель «Залив» и являлся одним из самых разыскиваемых преступников.

Он был арестован в 2012 году, а в 2015 году экстрадирован в США, где в то время за его арест предложили награду в $5 миллионов.