Саратов, 16 сентября, 2022, 19:34 — ИА Регнум. Количество плодо- и овощехранилищ в Саратовской области увеличат в ближайшие несколько лет. Об этом 16 сентября заявил глава регионального минсельхоза Роман Ковальский.

Иван Шилов ИА REGNUM Овощи

«В настоящее время 34 сельхозтоваропроизводителя области располагают плодо-, картофеле- и овощехранилищами общей мощностью 96,18 тыс. тонн единовременного хранения. В период с 2022 по 2024 годы пять сельхозтоваропроизводителей планируют ввести в эксплуатацию хранилища общей емкостью 2,8 тыс. тонн единовременного хранения. Благодаря этому производители сельхозпродукции получат дополнительную возможность сохранить овощи и фрукты и реализовать их по лучшей цене», — уточнил он.

По состоянию на 16 сентября в хозяйствах всех категорий собственности убрано 7,5 тыс. га овощей открытого грунта, или 50% от плана. Собрано более 150 тыс. тонн овощной продукции при средней урожайности 199,8 ц/га. В тепличных предприятиях с начала 2022 года собрано почти 27,5 млн тонн овощей закрытого грунта, из них 19,6 млн тонн огурцов и 7,6 млн тонн томатов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, на территории Подмосковья планируется нарастить объемы хранения картофеля и овощей. Для этих целей до 2025 года намечено строительство 20 новых овощехранилищ.

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