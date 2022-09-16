Самарканд, Узбекистан, 16 сентября, 2022, 19:00 — ИА Регнум. Киевский режим на фоне СВО пытается нанести ущерб гражданской инфраструктуре России. Об этом 16 сентября заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам заседания совета глав государств — членов ШОС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Что касается нашей сдержанной реакции, ну, я бы не сказал, что такая уж она и сдержанная. Хотя всё-таки специальная военная операция — это не какое-то очередное предупреждение. Это всё-таки специальная военная операция. Но в ходе её, конечно, мы видим попытки и проведения каких-то террористических актов, попытки нанести ущерб нашей гражданской инфраструктуре», — заявил Путин.

«Мы действительно достаточно сдержанно на это отвечаем. Но до поры до времени. Вот совсем недавно ВС РФ нанесли там пару ударов чувствительных, но это, будем считать, что это предупреждающие удары. Если дальше ситуация будет развиваться подобным образом, то ответ будет более серьёзным», — указал он.