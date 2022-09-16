16 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

Тимур Кондратьев, , 19:47 — REGNUM Официальное распоряжение президента Соединённых Штатов Америки Джозефа Байдена о выделении киевскому неонацистскому режиму нового пакета военной помощи на сумму $600 млн стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 16 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Доллар Дарья Антонова © ИА REGNUM

Содержание нового пакета военной помощи пока что держится в тайне. И это неудивительно, ведь ещё пару недель назад коллективный Запад всерьёз раздумывал о том, чтобы значительно снизить объёмы оказываемой киевским нацистам помощи. Но теперь, когда ВСУ показали силу, вынудив Вооружённые силы России уступить территории на харьковском направлении, у Америки вновь проснулось желание помочь своим подопечным, которые впервые за всю российскую спецоперацию невероятной ценой продемонстрировали успехи.

«У них печатные станки от перегрева не взрываются ещё?» — интересуется Марина П.

Многие пользователи уверены, что колоссальные жертвы среди личного состава ВСУ, которые возникли после безумного наступления в Харьковской области, не так важны для киевского командования, как та американская помощь, которая теперь на них свалится благодаря формальным достижениям.

«Ещё бы не распорядился! Ради чего же ещё нацики тысячами на харьковском направлении полегли? Только ради финансирования американского ВПК!» — пишет Наталья П.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Некоторые комментаторы отмечают, что Америка не делает ничего бесплатно, а значит, жителям бывшей УССР рано или поздно придётся отдать должок своему непосредственному хозяину в Вашингтоне.

«Киев в долги загоняют, четыре века будет выплачивать. Если, конечно, от Киева что-то останется после завершения российской спецоперации», — отметила Елизавета С.

Часть людей полагает, что Америка может напечатать сколько угодно денег — для неё это не критично, зато военная помощь, выраженная не только в денежном эквиваленте, но и в прямых заказах на военных предприятиях, поможет США поправить положение своих дел.

«Такое ощущение, что в США одни лишь заводы по печатанию денег и по созданию оружия. Видимо, это основной бизнес — торговля оружием под видом ленд-лиза (якобы помощи). А под видом «миротворческих» миссий они грабят страны», — указывает Лилия Т.

«Байден эти бумажки сам печатает и половину сразу в карман себе кладёт», — считает Макс С.

Ряд пользователей указывает на то, что США всё же намерены погубить всех жителей бывшей УССР ради того, чтобы нанести максимальный из возможного ущерб Российской Федерации.

«Белый дом решил всех [жителей бывш. УССР] уничтожить. Сколько ещё этого оружия им пошлют? Это же уму непостижимо», — написал Виталий Н.

«Война не кончится, пока не погибнет последний [житель бывш. УССР]. Байден и вся американская администрация воспринимают их точно так же, как и вьетнамцев, которых они кинули, как и афганцев, которые за колесо самолёта, покидающего Кабул, цеплялись», — поделился своим мнением Гидеять Т.

Напомним, 16 сентября Белый дом опубликовал информацию, согласно которой президент Соединённых Штатов Америки Джозеф Байден официально распорядился о выделении киевскому неонацистскому режиму нового пакета военной помощи на сумму $600 млн.