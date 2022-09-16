Москва, , 18:54 — REGNUM После обстрелов киевских вооруженных формирований жители Херсонской области поняли, что такое нацистское варварство. Об этом 16 сентября заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Операция Z Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Это коммерческая война, в которой [б. УССР] стала криптоколонией. Жители этой страны в ближайшую зиму станут просто заложниками, вышвырнутыми на помойку истории», — сказал Стремоусов.

По его словам, жители освобожденных Россией территорий убедились в том, что методы Киева ничем не отличаются от методов нацистской Германии.

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