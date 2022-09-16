Ереван, , 18:56 — REGNUM Азербайджанцев нужно вывести с территории Армении с помощью ОДКБ, заявил 16 сентября в интервью западным СМИ секретарь СБ республики Армен Григорян.

Армен Григорян Facebook.com/armengrigoryanSC

Поясняя, зачем Ереван обратился за помощью в ОДКБ в связи с обострением отношений с Баку, Григорян сказал:

«Предоставить Армении военную и военно-политическую помощь для того, чтобы был защищён суверенитет Армении, чтобы азербайджанские вооружённые силы ушли с суверенной территории Армении».

По его словам, организация до сих пор не выполнила этого требования Армении, поэтому «естественно», что власти в Ереване недовольны.

Добавим, что представители миссии ОДКБ находятся в Армении по приглашению властей республики.

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