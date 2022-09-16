Петрозаводск, , 19:02 — REGNUM Реконструкцию и благоустройство памятных мест обсудили на заседании оргкомитета «Победа» под председательством Ларисы Подсадник, заместителя премьер-министра правительства Карелии по социальным вопросам. В 2020 году была завершена работа по восстановлению четырёх памятных мест. Планируется, что до начала ноября завершат работы ещё на четырёх захоронениях, а в следующем году отремонтируют 13 захоронений на территории Карелии. Об этом сегодня, 16 сентября, сообщает пресс-служба правительства Карелии.

Великая Отечественная война Иван Шилов © ИА REGNUM

В текущем году были приведены в порядок воинские захоронения на территории посёлков Гирвас, Софпорог, Бочилово и на 59 километре шоссе «Кочкома — Реболы».

В следующем году на реконструкцию и благоустройство захоронений направят региональные и федеральные средства. Кроме того, запланирована разработка проектно-сметной документации для 16 памятных мест в рамках госпрограммы «Развитие культуры».

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске отремонтируют и проведут реставрационные работы на братской могиле, расположенной на старом кладбище. Данное захоронение является объектом культурного наследия.

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