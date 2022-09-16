Москва, 16 сентября, 2022, 18:44 — ИА Регнум. Теракты, совершаемые в Донбассе киевскими спецслужбами, не оставляют других вариантов ответных действий кроме нанесения ударов по центрам принятия решений, заявил 16 сентября российский политолог и телеведущий Виталий Третьяков.

Gov.ru Виталий Третьяков

«Интенсивность терактов, совершаемых спецслужбами [Киева] на территории ЛНР, ДНР и освобождённых территориях, по-моему, достигла такого уровня, что НЕ наносить удар по центру, где эти теракты задумываются и готовятся, уже нельзя», — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1», что Киев решил устроить настоящий террор на освобожденной Россией территории.