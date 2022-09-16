Херсон, Бывш. УССР, , 18:51 — REGNUM Днём 16 сентября подразделения ВСУ предприняли очередную попытку расширить свой плацдарм на реке Ингулец для последующего наступления на Херсон, сообщает телеграм-канал «Рыбарь».

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Атака была предпринята в районе посёлка Правдино силами бронегруппы из шести БМП и трёх танков.

Бронегруппа попыталась обойти опорный пункт российских десантников и ударить в тыл, но попали под огонь резервной группы, подошедшей на помощь.

Российские десантники подбили все БМП и один танк. Пехота ВСУ и оставшиеся танки попытались отойти, но были накрыты артиллерийским огнём. Кроме того, по боевикам ВСУ отработали вертолёты огневой поддержки.

По информации телеграм-канала, в данный момент проводится поиск и уничтожение оставшихся боевиков ВСУ, не успевших уйти на свои исходные позиции.

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