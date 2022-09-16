Москва, 16 сентября, 2022, 18:38 — ИА Регнум. Персональные санкции в отношении 41 австралийца ввела Россия, сообщили 16 сентября в пресс-службе МИД РФ.

ИА REGNUM МИД России

Решение закрыть въезд для австралийцев, список которых приводится, принято «в ответ на политически мотивированные санкции против российских» граждан и компаний, введённые Австралией «в рамках русофобской кампании».

«Въезд в нашу страну на бессрочной основе закрывается дополнительно для 41 австралийца из числа подрядчиков военно-промышленного комплекса, журналистов и муниципальных депутатов, формирующих в этой стране антироссийскую повестку дня», — сообщили в МИД РФ.

Российское внешнеполитическое ведомство добавило, что стоп-лист будет расширяться, поскольку, как видно, «официальная Канберра не намерена отказываться от антироссийского курса и продолжает плодить новые санкционные меры».