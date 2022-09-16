Москва, 16 сентября, 2022, 18:35 — ИА Регнум. Киев решил устроить настоящий террор на освобожденной Россией территории Херсонской области. Об этом 16 сентября заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

Так политик прокомментировал удары Киева по гражданским административным зданиям региона.

«Сегодня, в принципе, мы ощутили, что такое настоящая программа террора, настоящая война, я ещё раз напоминаю — это не просто террор, это война», — сказал Стремоусов.