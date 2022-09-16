Казань, 16 сентября, 2022, 18:36 — ИА Регнум. Подъем заболеваемости энтеровирусной инфекцией (ЭВИ) отмечается в Татарии. Об этом 16 сентября сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Cdc.gov Энтеровирус под электронным микроскопом

За восемь месяцев 2022 года в республике зарегистрировали 204 случая заболевания, это на 22,9% превышает показатель прошлого года.

Чаще всего энтеровирусы поражают детей. В этом году в республике в структуре заболевших ЭВИ на детское население (до 17 лет) приходится 92,6%, из них 84% — дети в возрасте до 6 лет.

Источником инфекции является человек (больной или здоровый вирусоноситель). Заболевание проявляется в течение 10 дней с момента заражения.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе работа детского оздоровительного лагеря «Восток» в Семеновском районе Нижегородской области была приостановлена. Из лагеря поступило около 30 экстренных извещений с подозрением на энтеровирусную инфекцию. По данным СУ СКР по Нижегородской области, пострадали около 20 детей.

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