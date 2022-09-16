Челябинск, , 18:31 — REGNUM В Челябинской области наблюдательный совет Фонда развития территорий принял решение о достройке 17 проблемных жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

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Ключи от своего жилья смогут получить 1817 человек. Ещё по 17 объектам было решено выплатить компенсации. Из 864 обманутых дольщиков деньги получили уже 853.

Как сообщало ИА REGNUM, набсовет фонда принял решение о достройке ещё трёх жилых домов. Их сдадут в 2023 году.

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