Париж, 16 сентября, 2022, 18:30 — ИА Регнум. Французский писатель и режиссёр Флориан Зеллер («Отец») намерен экранизировать пьесу Стефано Массини «Трилогия братьев Леман». Об этом пишет издание Deadline.

Leafar Флориан Зеллер

«"Трилогия братьев Леман» — это увлекательная история о семье и власти, охватывающая десятилетия в постоянно меняющемся социальном и политическом ландшафте Америки. Честно говоря, я и мечтать не мог о таком богатом творческом холсте, на котором можно было бы работать, поэтому безмерно благодарен всем, кто помог воплотить это в реальность», — заявил постановщик. Отмечается, что Зеллер одновременно выступит режиссёром, сценаристом и исполнительным продюсером проекта.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Хью Джекман признался, что был изначально заинтересован в присоединении к касту ленты «Сын» Флориана Зеллера. Он также добавил, что был сильно впечатлён фильмом Зеллера «Отец» 2020 года, поэтому сразу после появления новостей о начале съёмок новой картины попросил режиссёра дать ему роль в проекте.