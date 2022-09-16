Вашингтон, , 18:47 — REGNUM Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм провела встречу с губернаторами шести штатов на северо-востоке страны, где жители сильно озабочены растущими ценами на топливо в преддверии зимы, сообщает 16 сентября Reuters.

Добыча газа Gazprom.ru

В июле губернаторы северных штатов, включая Чарльза Бейкера из Массачусетса, Джанет Миллс из Мэна и Неда Ламонта из Коннектикута, написали Грэнхолм письмо, выразив обеспокоенность ростом цен на сжиженный природный газ и другие виды топлива на фоне антироссийских санкций.

Участники встречи интересовались способностями Белого дома организовать адекватные поставки электроэнергии и топлива для отопления регионов, где зимой температура опускается ниже минус 15 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, производители сланцевого газа и нефти из Соединенных Штатов Америки не смогут значительно нарастить поставки энергоносителей в Европейский союз грядущей зимой.

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