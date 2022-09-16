Челябинск, 16 сентября, 2022, 18:25 — ИА Регнум. В Челябинской области планируется достроить ещё три проблемных жилых дома. Договоры уже заключены, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

Pixabay.com Строительство

Ранее решение о достройке принял наблюдательный совет Фонда развития территорий. Речь идёт о трёх домах. Два недостроя находятся в Челябинске, а ещё один — в Копейске.

Один из домов планируют достроить в первом квартале 2023 года. Ещё два — в четвёртом квартале того же года.