16 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

Артур Савин, , 20:15 — REGNUM Заявление папы Римского Франциска о том, что Запад пошёл по ложному пути, поэтому нельзя называть его «примером для подражания», стало поводом для дискуссии среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 16 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Папа Римский Франциск

Понтифик считает, что западная политическая система выбрала неправильный способ выстраивания социальной справедливости. К примеру, Франциск указал на катастрофические проблемы с демографией в Европе, из-за которых этот регион можно назвать кладбищем человечества.

Папа Римский отметил, что европейские власти пытаются заместить недостаток людей за счёт мигрантов, которые толпами бегут на территорию Евросоюза, но политическое руководство не проводит политику интеграции. «Нам нужны люди в Испании, в Италии», — заявил понтифик.

«Он старый человек, ему некого и нечего бояться», — считает Роман Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что папа Римский говорит правильные вещи, указывает на те негативные процессы, которые явным образом протекают на Западе.

«Поддерживаю. Папа Римский видит, что Европа уже давно идёт не по тому пути, и люди от этого страдают», — пишет Валерия Т.

«Как же он прав всё-таки. Запад давно пошёл не по тому пути, когда выбрал политику глобализма, которую теперь навязывает всем несогласным», — указывает Ипполит М.

Папа Римский Франциск Catholic Church England and Wales

Некоторые комментаторы уверены, что Запад уже очень долго движется в этом деструктивном направлении. Слова понтифика для этих граждан не стали откровением. Более того, на многие вещи Франциск специально закрывает глаза.

«Всё, что исходит от олигархов Запада, как бы заманчиво это ни было, ведёт к болезням душевным и телесным и к ранней смерти, потому что всегда противоречит вечным заповедям гармонии жизни. Франциск видит, как рушится на глазах жилище Запада — Вавилонская башня, коряво построенная архитекторами и каменщиками, поклоняющимися золотому тельцу», — поделился своим мнением Виктор Б,

«А это всё, что Франциска беспокоит? А рабство? А извращения? А войны и голод? Неужели только демографические и миграционные проблемы трогают его сердце?» — задаётся вопросом Мария В.

Часть людей полагает, что пара Римский справедливо критикует Запад, но и он сам далеко не так уж и безгрешен, каким хочет показаться.

«А как насчёт самокритики и прямого участия Католической церкви в непротивлении злу «ложного пути»?» — спрашивает Fatum M.

Граждане убеждены, что Католическая церковь, во главе которой стоит папа Римский Франциск, в достаточной степени поспособствовала тому, чтобы Запад завёл значительную часть человечества в тупик, из которого людям выбираться будет крайне непросто, если вообще возможно.

«Папа Римский сам к этому руку в немалой степени приложил. Он сам повёл свою паству в сторону пропасти. Так чего ждать, если даже такие, как он, на Западе не дают людям правильного пути? Западный мир обречён», — уверен Кирилл Р.

Напомним, 16 сентября папа Римский Франциск заявил в интервью Corriere della Sera о том, что Запад пошёл по ложному пути, поэтому нельзя называть его «примером для подражания».