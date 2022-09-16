Нью-Йорк, США, , 18:22 — REGNUM Губернатор Нью-Йорка, США, Кэти Хочул заявила, что комиссия по коммунальному хозяйству штата приступила к выполнению закона о «декарбонизации» строительства, направленного на снижение выбросов углекислого газа в зданиях по всему штату. Об этом 16 сентября сообщает Reuters.

Нью-Йорк Иван Шилов © ИА REGNUM

Примерно 32% всех выбросов Нью-Йорка приходится именно на здания, заявила Хочул в пресс-релизе, добавив, что новый закон поможет «создать более экологичные и здоровые места для жизни и работы по всему штату».

Отметим, что в ближайшем будущем закон не поможет снизить выбросы углекислого газа, поскольку старые здания не подпадают под указ совета, а в новых постройках в любом случае будет использоваться электроэнергия, вырабатываемая на ископаемом топливе. Однако в долгосрочной перспективе выбросы углекислого газа сократятся, поскольку штат планирует прекратить использование ископаемого топлива для производства электроэнергии.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден 8 декабря подписал указ, обязывающий федеральное правительство к 2050 году достигнуть нулевого уровня выбросов парниковых газов.