Анкара, 16 сентября, 2022, 18:20 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намеревался в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде просить скидку на газ в размере 25%, сообщает 16 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники в турецких госструктурах.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

По утверждению издания, также Эрдоган собирался предложить частичную оплату российского газа в турецких лирах для развития финансовых связей с Россией и стабилизации экономики Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября в Самарканде президент России Владимир Путин заявил, что 25% российского газа Турция будет оплачивать в рублях.