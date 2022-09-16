Москва, 16 сентября, 2022, 18:16 — ИА Регнум. Российский рэпер МС Сенечка (Семён Лисейчев) выпустил новый мини-альбом под названием «Солнце». Выход проекта состоялся на всех стриминговых платформах 16 сентября.

Цитата из интервью для портала Inside Show МС Сенечка

«Я решил выпустить этот EP первым, так как он является отправной точкой не только в создании всего альбома, но и в моём понимании каких‑то вещей про самого себя. Этот релиз — условный вечер моего творчества, тут происходит некая завязка сюжета», — прокомментировал релиз музыкант. Пластинка включила в себя 5 треков, а единственным гостем в ней стала группа «Лауд».

Напомним, МС Сенечка начал творческую деятельность в 2019 году, представив свой дебютный альбом «Хип-хоп-будни». Всего на счету рэпера пять студийных пластинок и два мини-альбома.