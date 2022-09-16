МС Сенечка представил новый мини-альбом
Москва, 16 сентября, 2022, 18:16 — ИА Регнум. Российский рэпер МС Сенечка (Семён Лисейчев) выпустил новый мини-альбом под названием «Солнце». Выход проекта состоялся на всех стриминговых платформах 16 сентября.
«Я решил выпустить этот EP первым, так как он является отправной точкой не только в создании всего альбома, но и в моём понимании каких‑то вещей про самого себя. Этот релиз — условный вечер моего творчества, тут происходит некая завязка сюжета», — прокомментировал релиз музыкант. Пластинка включила в себя 5 треков, а единственным гостем в ней стала группа «Лауд».
Напомним, МС Сенечка начал творческую деятельность в 2019 году, представив свой дебютный альбом «Хип-хоп-будни». Всего на счету рэпера пять студийных пластинок и два мини-альбома.