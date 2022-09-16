Канск, Красноярский край, 16 сентября, 2022, 18:18 — ИА Регнум. Традиционные краевые сборы школьных лесничеств проходят в городе Канск Красноярского края. В сборах принимают участие 120 юных лесоводов и экологов, а также их наставники со всего края. В течение нескольких дней школьники погружались в лесные профессии и оттачивали навыки работы лесовода, таксатора, лесопатолога, лесного пожарного, лесоустроителя и энтомолога. Об этом сегодня, 16 сентября, сообщает пресс-служба правительства Красноярского края.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Грибы в лесу

«В крае выстроена эффективная, многоступенчатая система подготовки квалифицированных кадров для лесной отрасли. Первой её ступенью являются как раз школьные лесничества, в которых ребята познают основы лесных профессий. Как показывает практика, многие воспитанники после школы выбирают профильные лесные учреждения. Участие в школьных лесничествах создает прочный фундамент знаний и навыков, который позволяет затем получать образование и пополнять ряды профессионалов лесной отрасли», — отметилАлексей Большаков, первый заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края.

В ходе сборов школьники попробовали себя в роли лесных пожарных, где переодевались в спецодежду на скорость и тушили условное возгорание. Кроме того, они оказались за рулём лесопожарного модуля, который поступил в Красноярский край в рамках нацпроекта «Экология» и уже применялся при ликвидации лесных пожаров.

Отмечается, что на территории региона работает 52 школьных лесничества, в которых проходят обучение около 800 человек в возрасте от 13 до 17 лет.

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