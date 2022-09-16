Амстердам, , 18:18 — REGNUM Небольшой нидерландский город обратился в суд с требованием удалить из соцсети Twitter все сообщения, касающиеся предполагаемой группы педофилов, поклоняющихся сатане и якобы действующих в городе в 1980-х годах, сообщает 16 сентября Reuters.

Twitter

Община в провинции Южная Голландия Бодегравен-Реувейк, где проживает около 35 тысяч человек, страдает из-за распространения страшных слухов в социальных сетях с 2020 года. Тогда трое мужчин начали публиковать выдуманные истории о насилии и убийстве детей, которые якобы имели место в городе в 1980-х годах.

Один из мужчин заявил, что в детстве он стал свидетелем насилия в Бодегравене. Данные новости всполошили городок и десятки подписчиков Twitter начали приходить на местное кладбище, чтобы возложить цветы на могилы детей, которые, по их словам, были жертвами сатанистов.

Слушания по данному делу начнутся позже 16 сентября в окружном суде Гааги.