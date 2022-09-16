Барселона, Испания, 16 сентября, 2022, 18:10 — ИА Регнум. Советник президента каталонской «Барселоны» по спортивным вопросами Йорди Кройф стал новым спортивный директором клуба. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба «сине-гранатовых».

«Барселона»

Изначально Йорди Кройф занимался международной селекцией, но с 1 июля 2022 года выполняет в «Барселоне» обязанности спортивного директора.

Ранее сын легендарского голландского игрока и тренера Йоханна Кройфа возглавлял национальный сборные Израиля, Китая и Эквадора по футболу.

На данный момент «Барселона» с четырьмя победами и 13-ю набранными очками занимает второе место в турнирной таблице испанской Ла Лиги 2022/23.