Петрозаводск, , 18:16 — REGNUM Члены двух казачьих обществ столицы Карелии Петрозаводска примут участие в специальной военной операции по защите Донбасса, сообщил 16 сентября атаман городского казачьего общества «Петрозаводское» Наур Гокинаев.

Атаман городского казачьего общества «Петрозаводское» Наур Гокинаев t. me/koronavirus_Karelia

«Казаки — в первую очередь воины, поэтому мы приняли решение вступить в батальоны «Ладога» и «Онего». Наша задача — поддержать наших воинов и показать, что республике не всё равно», — сказал Гокинаев.

Напомним, летом 2022 года в зону боевых действий из Карелии отправились разведывательно-артиллерийский дивизион «Онего» численностью 143 человека и подразделение материально-технического обеспечения «Ладога» в составе 150 человек.

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