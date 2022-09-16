Петрозаводск, 16 сентября 2022, 18:16 — REGNUM Члены двух казачьих обществ столицы Карелии Петрозаводска примут участие в специальной военной операции по защите Донбасса, сообщил 16 сентября атаман городского казачьего общества «Петрозаводское» Наур Гокинаев.

Атаман городского казачьего общества «Петрозаводское» Наур Гокинаев
Атаман городского казачьего общества «Петрозаводское» Наур Гокинаев
t. me/koronavirus_Karelia

«Казаки — в первую очередь воины, поэтому мы приняли решение вступить в батальоны «Ладога» и «Онего». Наша задача — поддержать наших воинов и показать, что республике не всё равно», — сказал Гокинаев.

Напомним, летом 2022 года в зону боевых действий из Карелии отправились разведывательно-артиллерийский дивизион «Онего» численностью 143 человека и подразделение материально-технического обеспечения «Ладога» в составе 150 человек.

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