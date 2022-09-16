В Калуге торжественно открыли Северный обход областного центра

Калуга, 16 сентября 2022, 18:20 — REGNUM В Калуге 16 сентября состоялась церемония открытия Северного обхода. В мероприятии приняли участие вице-премьер России Марат Хуснуллин, первый заместитель министра транспорта Российской Федерации Андрей Костюк, председатель комитета Совета Федерации Федерального Собрания России по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, губернатор области Владислав Шапша, представители подрядной организации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области
Вице-премьер России Марат Хуснуллин поздравил калужан с открытием кольцевой дороги. Он отметил, что Указом президента страны определены национальные цели и стратегические задачи до 2024 года, в том числе обеспечение комфортной и безопасной среды для жизни. В целях исполнения указа в рамках нацпроекта «БКД» предусмотрено достижение показателей по обеспеченности дорог, соответствующим нормативам в агломерациях на уровне 85%.
Сенатор Анатолий Артамонов сказал:
Губернатор Владислав Шапша назвал открытие Северного обхода праздником для Калужская область:
Губернатор отметил, что инициатором проекта был Анатолий Артамонов, который помогал во всех вопросах на всех этапах строительства.
Глава региона подчеркнул:
В завершении состоялась церемония награждения ведомственными и областными наградами строителей Северного обхода.
Реализация проекта по строительству обхода Калуги позволит ввести в эксплуатацию Калужскую кольцевую автомобильную дорогу общей протяженностью почти 84 километра. Автомобильная дорога на всем протяжении будет иметь четыре полосы движения шириной 3,75 м. Расчетная скорость движения 120 км/ч. Создание отрезка пути Северного обхода обеспечит высокой транспортной доступностью земельные участки промышленного назначения, которые расположены в непосредственной близости к данному отрезку трассы, общей площадью 125 га. По предварительным расчетам, возможный объем инвестиций от размещения инвесторов на участках промышленного назначения по итогам 2024 года может составить порядка 13,4 млрд рублей, а количество созданных высокопроизводительных рабочих мест — более 1400, объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней — 8,1 млрд рублей.
Кроме того, на граничащих к объекту территориях в 2022 году планируется ввести в эксплуатацию 16,5 тыс. кв. метров жилья, в 2023 году — 36 тыс. кв. метров. В рамках реализации комплексного развития территорий в перспективе застройка составит порядка 150 тыс. кв. метров. В районе Северного обхода уже выделены 1145 земельных участков для предоставления их многодетным семьям Калужского региона.
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