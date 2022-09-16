Калуга, , 18:20 — REGNUM В Калуге 16 сентября состоялась церемония открытия Северного обхода. В мероприятии приняли участие вице-премьер России Марат Хуснуллин, первый заместитель министра транспорта Российской Федерации Андрей Костюк, председатель комитета Совета Федерации Федерального Собрания России по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, губернатор области Владислав Шапша, представители подрядной организации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области

В Калуге торжественно открыли Северный обход областного центра Пресс-служба правительства Калужской области

Вице-премьер России Марат Хуснуллин поздравил калужан с открытием кольцевой дороги. Он отметил, что Указом президента страны определены национальные цели и стратегические задачи до 2024 года, в том числе обеспечение комфортной и безопасной среды для жизни. В целях исполнения указа в рамках нацпроекта «БКД» предусмотрено достижение показателей по обеспеченности дорог, соответствующим нормативам в агломерациях на уровне 85%.

«Сегодняшний наш проект — это пример достижения национального проекта. Потому что эта дорога работает на всю Калужскую агломерацию. Калужская область ежегодно показывает хорошие ежегодные результаты в рамках данного нацпроекта. Обход в Калуге — это объект агломерационного значения, который позволяет создать единую многокомпонентную структуру, играющую большую роль в развитии и процветании нашего государства. Это образец для всей страны по синхронизации мероприятий нацпроектов в различных сферах и отраслях по достижению национальных целей — по комфортной городской среде, демографии, экономики, внутреннего туризма, определенных президентом. Строительство обхода было обеспеченно опережающим финансированием, а также средствами на удорожание строительных ресурсов благодаря поддержке президента и председателя правительства. Это позволило завершить его на 5 месяцев раньше запланированного срока. Обход Калуги завершает создание транспортного кольца — Калужскую кольцевую автодорогу общей протяженностью почти 84 км. Она полностью выведет транзитный транспорт за пределы Калуги, обеспечит связь промышленных и жилых зон городских окраин и пригородов и центр города», — отметил Марат Хуснуллин.

Сенатор Анатолий Артамонов сказал:

«В последние годы благодаря инициативе президента нашей страны в России существенно поменялась ситуация обеспеченностью надежной дорожно-транспортной инфраструктурой. Это не только проделанная колоссальная работа, но и существенный задел в будущее развитие нашей страны. Это создание благоприятных условий для жизни людей. Есть дороги — есть жизнь. Открытие последнего участка Калужской кольцевой автодороги тому подтверждение».

Губернатор Владислав Шапша назвал открытие Северного обхода праздником для Калужская область:

«Это огромный проект, который на протяжения десятилетия реализовывался. Это самый крупный и самый значимый проект в дорожной отрасли. Это дорога, с которой связаны перспективы развития областного центра на десятилетия вперед. Это новые возможности для межрегионального сотрудничества и способ реализации новых инвестиционных проектов. Магистраль станет катализатором развития Калуги. Вокруг дороги появятся жилые районы, детские сады, школы, предприятия, увеличится количество рабочих мест».

Губернатор отметил, что инициатором проекта был Анатолий Артамонов, который помогал во всех вопросах на всех этапах строительства.

Глава региона подчеркнул:

«Впереди у нас новые планы по созданию транспортной инфраструктуры — реконструкция М-3, создание обходов населенных пунктов, строительство цементно-бетонных заводов. Все это нужно для развития региональной экономики. Но прежде всего для улучшения качества жизни людей».

В завершении состоялась церемония награждения ведомственными и областными наградами строителей Северного обхода.

Реализация проекта по строительству обхода Калуги позволит ввести в эксплуатацию Калужскую кольцевую автомобильную дорогу общей протяженностью почти 84 километра. Автомобильная дорога на всем протяжении будет иметь четыре полосы движения шириной 3,75 м. Расчетная скорость движения 120 км/ч. Создание отрезка пути Северного обхода обеспечит высокой транспортной доступностью земельные участки промышленного назначения, которые расположены в непосредственной близости к данному отрезку трассы, общей площадью 125 га. По предварительным расчетам, возможный объем инвестиций от размещения инвесторов на участках промышленного назначения по итогам 2024 года может составить порядка 13,4 млрд рублей, а количество созданных высокопроизводительных рабочих мест — более 1400, объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней — 8,1 млрд рублей.

Кроме того, на граничащих к объекту территориях в 2022 году планируется ввести в эксплуатацию 16,5 тыс. кв. метров жилья, в 2023 году — 36 тыс. кв. метров. В рамках реализации комплексного развития территорий в перспективе застройка составит порядка 150 тыс. кв. метров. В районе Северного обхода уже выделены 1145 земельных участков для предоставления их многодетным семьям Калужского региона.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калуге завершено строительство Южного обхода