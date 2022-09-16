Будапешт, , 18:13 — REGNUM Антироссийские санкции ЕС оказалась неподъёмными для самих европейцев, Брюссель ошибся в оценке Москвы, сообщил 16 сентября журналистам венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

Пояс Евросоюз Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Давая оценку антироссийским санкциям, глава венгерского правительства сказал, что вводя их, ЕС считал, что наказывает «слабого». Но энергетический кризис, в который погрузились в результате европейские страны, Орбан сказал:

«Но мы сейчас видим, что мы в Европе — энергетические карлики, которые вводят санкции против энергетического великана».

Это заявление премьер-министр Венгрии сделал на совместной пресс-конференции с сербским президентом Александром Вучичем.

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