Будапешт, 16 сентября 2022, 18:13 — REGNUM Антироссийские санкции ЕС оказалась неподъёмными для самих европейцев, Брюссель ошибся в оценке Москвы, сообщил 16 сентября журналистам венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
Давая оценку антироссийским санкциям, глава венгерского правительства сказал, что вводя их, ЕС считал, что наказывает «слабого». Но энергетический кризис, в который погрузились в результате европейские страны, Орбан сказал:
Это заявление премьер-министр Венгрии сделал на совместной пресс-конференции с сербским президентом Александром Вучичем.
Читайте ранее в этом сюжете: Вучич предрёк всей Европе замерзание этой зимой