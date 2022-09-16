Кострома, , 18:15 — REGNUM Новый подрядчик приступил к строительству дополнительного корпуса школы №30 на территории бывшей станции юннатов в Костроме. Об этом сообщает администрация города.

Работы на станции юннатов https://gradkostroma.ru

Организация «Капстрой» собирает каркас фундамента будущего здания, после чего его забетонируют. После этого рабочие приступят к кладке стен и установке перекрытий для первого этажа. Завершить эти работы подрядчик должен до конца года. После этого администрация объявит конкурс по поиску исполнителя для остальных работ.

Напомним, станция натуралистов на улице Мясницкой была закрыта в 2014 году. Затем её отдали в ведение школы №30. В дальнейшем на этом месте появится ресурсный центр естественно-научного образования с музеем растений, живым уголком и лабораторией. Посещать его будут из близлежащих школ и лицеев, учащиеся в классах с биологическим уклоном.

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