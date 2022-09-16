Фрайбург, Германия, 16 сентября, 2022, 18:05 — ИА Регнум. 28-летний нападающий «Фрайбурга» и сборной Австрии по футболу Михаэль Грегорич признан лучшим игроком недели в Лиге Европы УЕФА. Об этом 16 сентября сообщается на официальном сайте организации.

Ben Sutherland Логотип УЕФА

В матче второго тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА 2022/23 с греческим «Олимпиакосом» нападающий «Фрайбурга» отметился двумя забитыми мячами, а также отличился тремя выигранными верховыми единоборствами.

В текущем сезоне Михаэль Грегорич принял участие в девяти матчах за немецкий клуб во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами, одной результативной передачей и получил одну желтую карточку.