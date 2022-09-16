Самарканд, Узбекистан, 16 сентября, 2022, 18:05 — ИА Регнум. Четвертая часть поставляемого в Турцию российского газа будет оплачиваться в рублях, заявил 16 сентября президент России Владимир Путин на встрече с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Gazprom.ru «Турецкий поток»

Такое заявление он сделал на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.

При этом российский лидер отметил, что Турция надежно выполняет свои обязательства по транзиту российского газа.

Напомним, президент Турции присутствует на саммите ШОС в Самарканде в качестве почетного гостя.