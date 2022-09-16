Петрозаводск, , 18:11 — REGNUM Церемония инаугурации вновь избранного главы Карелии Артура Парфенчикова состоится 26 сентября, сообщили в пресс-службе администрации республики.

Артур Парфенчиков Kremlin.ru

Мероприятие пройдет в 17:00 26 сентября 2022 года в Национальной библиотеке Карелии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в единый день голосования 9–11 сентября 2022 года за главу региона проголосовало 69,15% жителей Карелии.

Напомним, Артур Парфенчиков 5 февраля 2017 года Указом президента РФ был назначен временно исполняющим обязанности главы Республики Карелия. 10 сентября 2017 года был избран главой республик голосами 61,34% избирателей. 25 сентября 2017 года вступил в должность главы Республики Карелия. Баллотировался на второй срок в сентябре 2022 года и вновь победил.

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