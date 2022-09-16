Москва, , 18:01 — REGNUM Московский «Спартак» согласовал с 52-летним англичанином Полом Эшуортом контракт. Специалист займет пост спортивного директора «красно-белых». Об этом сообщает издание «Чемпионат».

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Ранее Эшуорт занимал аналогичную должность в «Ростове» в сезоне 2004/05. Последние полтора года Пол Эшуорт занимал должность технического директора английского футбольного клуба «Брайтон».

После девяти сыгранных туров Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 «Спартак» с пятью победами и 16-ю набранными очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата.