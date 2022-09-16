Вашингтон, 16 сентября, 2022, 17:59 — ИА Регнум. Британский актёр Реге-Жан Пейдж («Бриджертоны») и американский актёр Глен Пауэлл («Топ Ган: Мэверик») примут участие в съёмках нового сериала по мотивам вестерна «Буч Кэссиди и Санденс Кид». Об этом пишет издание The Hollywood Reporter.

Цитата из интервью для Variety Реге-Жан Пейдж

Детали сюжета предстоящего шоу пока что не раскрываются. Постановкой проекта займутся снявшие «Мстителей: Война бесконечности» Энтони и Джо Руссо, а в качестве сценаристов выступят Каз и Райан Фирпо (оба — «Вечные»).

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Изабель Мэй («1883») сыграет в триллере The Smack. Сюжет картины будет строиться вокруг азартного афериста Роуэна Петти (Кейси Аффлек), который оказывается втянут в опасную авантюру в Лос-Анджелесе (США).