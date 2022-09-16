Валуйки, Белгородская область, 16 сентября, 2022, 17:56 — ИА Регнум. Угрозы жизни пострадавшим при обстреле Валуек нет, сообщил 16 сентября в своём телеграм-канале министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников.

Mil.ru В больнице

Ранения получили два человека, им была оказана необходимая помощь в Валуйской центральной районной больнице. Пострадавшие уже отпущены домой.

«К сожалению, один человек погиб — это сотрудник юридического отдела Валуйской ЦРБ. Всем близким выражаем глубокие соболезнования», — сказал глава минздрава.

Как сообщало ИА REGNUM, после ночного обстрела ВСУ в городе не подлежат восстановлению восемь домов.