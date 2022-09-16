Берлин, 16 сентября, 2022, 17:52 — ИА Регнум. Основные принципы отношения к России Европейского союза нужно поменять — из-за спецоперации ВС РФ на территории б. УССР, говорится в опубликованном 16 сентября коммюнике МИД Германии, Франции и Польши.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Россия

Внешнеполитические ведомства трёх стран назвали «поворотным моментом в отношении Евросоюза к России» спецоперацию ВС РФ на территории б. УССР. Поэтому, говорится в трёхстороннем заявлении, Брюссель должен изменить «основные принципы политики» к Москве.

Также в заявлении сказано, что нужен «стратегический подход с участием международных партнеров к задачам восстановления» объектов на территории б. УССР «в координированном и стабильном формате».

Ещё авторы документа выразили одобрение соглашению глав минфинов ЕС о выделении дополнительного пакета макрофинансовой помощи Киеву на сумму пять миллиардов евро, что они назвали «чётким сигналом о приверженности ЕС делу поддержки сопротивления» Киева ВС РФ.

Наконец, Германия, Франция и Польша в заявлении призывают к реализации обязательств по выделению Киеву суммы в размере девять миллиардов евро.