Лондон, , 17:50 — REGNUM Главный тренер лондонского футбольного клуба «Арсенал» Микель Артета признан лучшим тренером августа в Английской Премьер-лиге 2022/23. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

ФК «Арсенал»

40-летний испанец получил приз лучшему тренеру месяца в АПЛ третий раз за карьеру.

В августе «Арсенал» одержал пять побед над «Кристал Пэласом», «Лестером», «Борнмутом», «Фулхэмом» и «Астон Виллой» в пяти стартовых турах Английской Премьер-лиги 2022/23.

18 сентября в Брентфорде на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» «Арсенал» в матче 8-го тура чемпионата Англии сыграет с «Брентфордом».

На данный момент «Арсенал» с 15-ю набранными очками занимает чистое первое место в турнирной таблице АПЛ.